Taxiarchis Fountas: 'Kupayı kazanmak istiyoruz'

Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas, Çorum FK maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Taxiarchis Fountas yaptığı açıklamada, "Hep birlikte aldığımız bu galibiyet adına mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Hem gol attığım için hem de takımımız tur atladığı için mutluyuz. Hedefimiz galibiyetler ve finalde kupaya ulaşabilmek." dedi.
Fountas ayrıca, "Burayı, şehri, takımı çok seviyorum. Uzun yıllar burada kalmak benim için mutluluk verici olur." ifadelerini kullandı.
Taxiarchis Fountas yaptığı açıklamada, "Hep birlikte aldığımız bu galibiyet adına mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Hem gol attığım için hem de takımımız tur atladığı için mutluyuz. Hedefimiz galibiyetler ve finalde kupaya ulaşabilmek." dedi.
Fountas ayrıca, "Burayı, şehri, takımı çok seviyorum. Uzun yıllar burada kalmak benim için mutluluk verici olur." ifadelerini kullandı.
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