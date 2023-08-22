Taxiarchis Fountas ailesiyle Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Taxiarchis Fountass ailesiyle birlikte Trabzon'a geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Taxiarchis Fountas ailesiyle Trabzon'a geldi
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22 Ağustos 2023 16:39
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Taxiarchis Fountass ailesiyle birlikte kente geldi.

Trabzonspor'un 2+1 yıl süreyle sözleşme imzaladığı Taxiarchis Fountas, geçen hafta İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ülkesine dönerek yolculuk hazırlığına başlamıştı.

Eşi Marina ve oğlu Taxi Junior'ı yanına alan oyuncu bugün öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geldi. Yunan oyuncunun bu akşam bordo mavili takımın basına açık olarak yapacağı idmana katılması bekleniyor.

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