Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın, Orlando Magic'e karşı oynanacak ilk tur serisinin üçüncü maçında sahada olması beklenmiyor.



Serinin 1. maçında aldığı sert faul sonrası sağ bileğinde kemik zedelenmesi (bone bruise) oluşan Tatum, ikinci maçı da kaçırmıştı.



Boston koçu Joe Mazzulla, 98.5 The Sports Hub'a yaptığı açıklamada, "Kemik zedelenmesi ciddi seviyede. Günlük olarak değerlendirmelere devam ediyoruz. Dünden bugüne biraz daha iyi durumda. Oynayabilmek için her şeyi yaptı ama henüz hazır değil" şeklinde konuştu.



Tatum bu sezon Celtics adına 26.8 sayı, 8.7 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarıyla üç ana kategoride de lider durumdaydı. Seride 4. maç Pazar günü Orlando'da, 5. maç ise gerekirse Salı günü Boston'da oynanacak.



