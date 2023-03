Taşkın: 'Şımarmadan gitmek istiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, zirveye yaklaştıklarını ancak önlerindeki her maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyledi.



Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, zirveye yaklaşabilmeleri için 6 puanlık Eyüpspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini bildiklerini ifade etti.



Çok tecrübeli oyunculara sahip ancak ağır kalan rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Taşkın, "Rakibi pasla yorduk. Şükürler olsun 6 puanlık maçta galip gelmeyi becerebildik. Önümüzde 8 maç var. Her maçın zorluk derecesi yüksek. Onun için ayaklarımızı yere sağlam basarak, hiç şımarmadan, adım adım zirveye gitmek istiyoruz." diye konuştu.



Taşkın, 9. sıradayken devraldıkları takımda oyuncuların öz güvenini kazanması ve fizik olarak temaslı, dar alanda oyun oynayabilen takım haline gelebilmesi için çok çalıştıklarını anlattı.



Puan farkını kapatarak ilk 2'ye girme şanslarının yüksek olduğunu aktaran Taşkın, "Her maç zorlu geçecek. Ben başta dahil olmak üzere oyuncularım da hiç şımarmadan Sakaryaspor'u layık olduğu yere taşımak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ