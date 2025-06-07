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Mertens'ten Osimhen açıklaması

Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Haziran 2025 23:28 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 23:39
Mertens'ten Osimhen açıklaması
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Galatasaray ile üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan ve sarı-kırmızılılardan ayrılan Dries Mertens, Sky Italia'ya açıklamalarda bulundu.

Mertens, Victor Osimhen ile ilgili gelen soruya "Şansımıza Galatasaray'a geldi çünkü bize şampiyonluğu kazandırmıştı. Onun adına en doğru kararı vermesini umuyorum çünkü onu gerçekten seviyorum, altın gibi çocuk. Belki Napoli'de işler istediğimiz gibi gitmedi ama o gerçekten büyük oyuncu." cevabını verdi.

OSIMHEN'DE SON DURUM

Galatasaray'ın bonservisini almak için rekor teklifler sunduğu Victor Osimhen'de düğüm artık çözülüyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı yıldızla her konuda anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...


SENELİK 40+5 MİLYON EURO

Dış basın, Osimhen transferinin 3 ya da 4 yıllık sözleşme ve senelik 40+5 milyon euro maaşa gerçekleştiğini öne sürdü. Al Hilal'in Napoli'ye de bu transfer için 70+5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

OSIMHEN, UÇUŞUNU İPTAL ETMİŞTİ

Bu süreçte İstanbul'da bulunan Osimhen, biletini sürekli iptal ederek uçuşunu ertelemişti.

VICTOR OSIMHEN, İSTANBUL'DAN AYRILDI

Osimhen, bugün saat 14.00'te İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya uçtu. Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'dan ayrılırken objektiflere yakalandı.




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