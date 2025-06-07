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Yiğit Doğukan Bozkurt'tan Paris'te çifte altın!

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris'te düzenlenen yarışlarda aynı gün içinde iki altın madalya kazandı.

calendar 07 Haziran 2025 23:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yiğit Doğukan Bozkurt'tan Paris'te çifte altın!
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Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda iki altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasında, "Paris Para Kürek 2025'te büyük gurur. Milli Para Kürek sporcumuz Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 erkek tek çifte kategorisinde aynı gün içinde 2000 ve 500 metre open sprint yarışlarını kazanarak iki altın madalyayla ülkemize dönüyor." ifadeleri kullanıldı.


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