Tarihi transfere Türk imzası

"TÜRK MENDES ÇETİNKAYA"

75 milyon euro peşin, 11 milyon euro da bonuslarla birlikte ara transfer döneminin en büyük imzası durumuna gelen'un'tan'ya transferinin arkasında Türk menajer Hasan Çetinkaya çıktı.Son dönemde Avrupa transfer piyasasında içinde yer aldığı anlaşmalarla dikkati çeken Türk menajer, uzun süredir üzerinde çalıştığı transferi dün resmen bitirdik. Yaklaşık 2 haftadır bu transferle ilgili Hollanda ile İspanya arasında mekik dokuyan Çetinkaya, partneri Türk menajer Ali Dursun ile birlikte tarihi bir transfere daha imza atmış oldu.Victor Lindelöf'ün Benfica'dan Manchaster United'a, Emil Forsberg'in Malmö'den Leipzig'e, Martin Olsson'un Norwich City'den Swensea'ya, Daniel Amartey'in FC Kopenhag'dan Leicester City'ye transferi gibi önemli işlere imza atan Hasan Çetinkaya, de Jong transferiyle de en büyük işini gerçekleştirmiş oldu.İsveç Milli Takımı file bekçisi Robin Olsen, Real Betis'in Danimarkalı milli futbolcusu Riza Durmisi yine Danimarka milli takım oyuncusu Peter Ankersen gibi önemli isimlerinde menajerliğini yürüten Çetinkaya, 10 yıl önce futbola nokta koyduktan sonra menajerliğe adımını attı.Türkiye'de El Kabir, Hopf, Larsson gibi oyuncuların da menajerliğini yürüten Çetinkaya, İsveç'e açık ara en çok para kazandıran menajer unvanını elinde bulunduruyor. Çetinkaya'nın yaptığı büyük işler de başarılı menajere Avrupa futbolunun önemli menajerlerinden Jorge Mendes'e atıf yapılarak "Türk Mendes Çetinkaya" yakıştırmalarına neden oldu.