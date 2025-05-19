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Tarihi Başarı: Perugia ilk kez Avrupa şampiyonu!

CEV Erkekler Voleybol şampiyonlar ligi final serisinde Sir Sicoma Monini Perugia, Aluron CMC Warta Zawiercie'yi toplam skorda 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 19 Mayıs 2025 00:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Tarihi Başarı: Perugia ilk kez Avrupa şampiyonu!
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Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi finalinde Sir Sicoma Monini Perugia, Aluron CMC Warta Zawiercie'yi 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024-2025 sezonu şampiyonu, ilk dörtlü final tecrübesini yaşadığı turnuvada finale çıkan Aluron CMC Warta Zawiercie ile 2017 finalisti Sir Sicoma Monini Perugia arasındaki maçla belli oldu.

İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımı, seyircisi önünde oynayan Aluron CMC Warta Zawiercie'yi 5 sette mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Kwolek, Bieniek, Butryn, Russell, Zniszczol, Tavares (Perry, Laba, Ensing, Markiewicz)

Sir Sicoma Monini Perugia: Plotnytskyi, Loser, Ben Tara, Ishikawa, Sole, Giannelli (Colaci, Semeniuk, Herrera)

Setler: 22-25, 22-25, 25-20, 25-22, 10-15

Süre: 164 dakika (37, 36, 34, 37, 20)


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