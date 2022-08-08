ÜMRANİYE MAÇI BİLETİNLERİNE YOĞUN İLGİ

FENERBAHÇE KAÇ BİLET SATTI?

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.Sarı-lacivertli taraftarlar Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarında tribünleri doldurmuştu. Fenerbahçe taraftarları, Ümraniyespor maçının biletlerine de yoğun ilgi gösterdi.Genel satışa başladıktan kısa süre sonra toplamda 45 bin 442 bilet tamamen tükendi. Sezona 8 yıllık şampiyonluk hasretine son verme parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında arkasında taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.