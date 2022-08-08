Taraftarlar hücum etti; Kadıköy kapalı gişe!

Fenerbahçe taraftarları Süper Lig'in 1. haftasındaki Ümraniyespor maçına yoğun ilgi gösterdi. Kadıköy kapalı gişe olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Taraftarlar hücum etti; Kadıköy kapalı gişe!
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08 Ağustos 2022 12:35
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

ÜMRANİYE MAÇI BİLETİNLERİNE YOĞUN İLGİ

Sarı-lacivertli taraftarlar Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarında tribünleri doldurmuştu. Fenerbahçe taraftarları, Ümraniyespor maçının biletlerine de yoğun ilgi gösterdi.

FENERBAHÇE KAÇ BİLET SATTI?

Genel satışa başladıktan kısa süre sonra toplamda 45 bin 442 bilet tamamen tükendi. Sezona 8 yıllık şampiyonluk hasretine son verme parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında arkasında taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.





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