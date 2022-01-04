Taraftar token yakımları gerçekleşti

Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de listelenen Adana Demirspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve Yeni Malatyaspor'un taraftar token yakımları,

tarafından gerçekleştirildi.

Atılan gol sayısına göre yakılan token adedi ise şu şekilde açıklanmıştır:

Adana Demirspor'a ait

adet DEMIR Token yakıldı.

Antalyaspor'a ait

adet AKREP Token yakıldı.

Balıkesirspor'a ait

ait BLK S Token yakıldı.

Çaykur Rizespor'a ait

adet RIZE Token yakıldı.

Diyarbekirspor'a ait

adet DIYAR Token yakıldı.

Erzurumspor'a ait

adet ERZ Token yakıldı.

Giresunspor'a ait

adet GRS Token yakıldı.

Hatayspor'a ait

adet HATAY Token yakıldı.

Kayserispor'a ait

KYSR Token yakıldı.

Sakaryaspor'a ait

SKRY Token yakıldı.

Sivasspor'a ait

adet SIV Token yakıldı.

Şanlıurfaspor'a ait

1.890

URFA Token yakıldı.

Tuzlaspor'a ait

TUZLA Token yakıldı.

Vanspor'a ait

VAN Token yakıldı.

Yeni Malatyaspor'a ait

YMS Token yakıldı.

Kripto para yakım işlemi, kripto para ekosisteminde yaygın olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem, belirli miktardaki kripto parayı dolaşımdan kalıcı bir şekilde çıkarmak ve dolaşımdaki toplam arzı düşürmek amacıyla yapılmaktadır. Bu işlem ile dolaşımdaki token miktarı azaltılarak deflasyonist bir anlayış benimsenir. Dolaşımdaki token miktarı azaldıkça mevcut token değerinin teorik olarak uzun vadede artması beklenmektedir.

Fan Token yakımları, kulüplerin mücadele ettikleri lig içerisinde attıkları gol miktarına göre gerçekleştirilmektedir. İzahnamelerinde belirtilen gol başına geçerli olan token miktarı, Türk Lirası ile piyasa üzerinden satın alınarak yakılmaktadır.

Taraftar tokenların piyasa değeri, dolaşımdaki token miktarı ile token fiyatının çarpılması sonucu elde edilmektedir. Taraftar tokenların güncel toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 1,2 milyar TL'dir. Yakılan tokenların toplam değeri ise yaklaşık olarak 500 bin Türk Lirasıdır.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş.,

geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin'ini sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.