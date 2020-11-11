Taraftar memnun: 'Hemen Fenerbahçe'ye gönderin'

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Ukraynalı Andriy Yarmolenko'yu transfer etmek istediği konuşuluyor. Yarmolenko'nun takımı West Ham'da taraftarlar bu iddia sonrası oyuncu için görüşlerini paylaştılar.
West Ham taraftarları performansından memnun olmadıkları oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor.
"HEMEN GÖNDERİN"
Birçok taraftar, haber sonrası sosyal medya hesabından; "Lütfen gönderin", "Gitmesi harika olur", "Hemen satın" gibi paylaşımlarda bulundu.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılında 18 milyon pound karşılığında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer olmuştu.
West Ham taraftarları performansından memnun olmadıkları oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor.
"HEMEN GÖNDERİN"
Birçok taraftar, haber sonrası sosyal medya hesabından; "Lütfen gönderin", "Gitmesi harika olur", "Hemen satın" gibi paylaşımlarda bulundu.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2018 yılında 18 milyon pound karşılığında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer olmuştu.