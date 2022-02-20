Taraftar Arda'yı istedi, penaltıyı Serdar attı!

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçında kazanılan penaltı sonrası taraftarlar Arda Güler tezahüratında bulundu ancak Serdar Dursun atışı kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Taraftar Arda'yı istedi, penaltıyı Serdar attı!
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20 Şubat 2022 20:40
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Mücadelenin 65. dakikasında sarı - lacivertliler, Crespo'nun ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrasında penaltı kazandı.

Taraftarlar, pozisyon öncesinde yaptığı baskıyla topu kazanan ve penaltının mimarlarından olan Arda Güler'in penaltıyı kullanması için tezahüratlarda bulundu.

Serdar Dursun, topun başına geçince Fenerbahçe taraftarlarının bu isteği sonuçsuz kaldı. Taraftarlar, Serdar Dursun'un topu Arda Güler'e bırakmamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçeli forvet, 67. dakikada kullandığı penaltıda topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek golünü attı.

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