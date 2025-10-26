27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Tammy Abraham'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı kaçıran Tammy Abraham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarına seslendi.

calendar 26 Ekim 2025 23:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham'dan Beşiktaş taraftarına mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı kaçıran Tammy Abraham, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Yaptığı paylaşımda taraftara seslenen Abraham, "Bu taraftarlar bundan daha fazlasını hak ediyor. Derbide sizi gururlandırmak için her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı. 

PENALTI KAÇIRMIŞTI

Kasımpaşa maçının 31. dakikasında Tammy Abraham ceza sahasında yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Abraham, 32. dakikada penaltıda topun başına geçti ve kalenin merkezine vurdu. Kasımpaşa kalecisi Gianniotis gole izin vermedi. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.