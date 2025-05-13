Rafa Silva, gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarlarına Anderson Talisca'yı unutturdu.
Portekizli yıldız, bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı. Rafa, 17 gol ve 12 asistle 29 kez skora katkı yaptı.
TALISCA'YI GERİDE BIRAKTI
31 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda müthiş işlere imza atıp Talisca'nın 2017-2018 sezonunda ki performansını da geride bıraktı.
Sambacı, o sezon Beşiktaş'ın Avrupa'da büyük ses getirdiği dönemde 47 maçta süre almıştı. Talisca, 20 gol ve 8 asistle skora 28 defa katkıda bulunmuştu.
'RAFA' KALDIRDI
Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın, siyah-beyazlıların gönlünde açtığı yara Rafa Silva'nın üstün performansıyla iyileşmiş oldu. Portekizli yıldız futbolcu, Talisca'yı 'Rafa' kaldırmayı başardı.
Talisca'yı 'Rafa' kaldırdı!
Rafa Silva, 29 skor katkısıyla Talisca'nın rekorunu geride bırakarak Beşiktaş taraftarının yeni yıldızı oldu.
Rafa Silva, gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarlarına Anderson Talisca'yı unutturdu.
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