Talisca kadroya alınmadı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için önemli bir gelişme yaşandı.
Brezilyalı yıldız, kulübünün Al-Ittihad ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.
Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.
JOSE MOURINHO NE DEDİ?
Ocak ayında yönetimden transfer istemediğini söyleyen Mourinho, "Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman. Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Her takım City gibi olamaz, öyle olunca 115 davayla uğraşmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"TALISCA ÇOK İYİ OYUNCU"
Transferi gündemde olan Anderson Talisca hakkında konuşan Mourinho, "Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp alma dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var. Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben Acun Ilıcalı ve başkan üzerinde hiç baskı oluşturmuyorum." sözlerini sarf etti.
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Brezilyalı yıldız, kulübünün Al-Ittihad ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.
Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.
JOSE MOURINHO NE DEDİ?
Ocak ayında yönetimden transfer istemediğini söyleyen Mourinho, "Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman. Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Her takım City gibi olamaz, öyle olunca 115 davayla uğraşmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"TALISCA ÇOK İYİ OYUNCU"
Transferi gündemde olan Anderson Talisca hakkında konuşan Mourinho, "Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp alma dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var. Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben Acun Ilıcalı ve başkan üzerinde hiç baskı oluşturmuyorum." sözlerini sarf etti.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA