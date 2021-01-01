Talen Horton-Tucker, en az 1 ay yok!

Los Angeles Lakers, Talen Horton-Tucker'ın sağ başparmağından başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve en az bir ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.



Lakers, Horton-Tucker'ın tam ve eksiksiz bir iyileşme sürecinden geçeceğini ve rehabilitasyonu üzerine değerlendirmenin dört hafta sonra gerçekleşeceğini açıkladı.



Horton-Tucker, sakatlığı nedeniyle önemli bir süre kaçıracak ikinci Lakers oyuncusu oldu. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Trevor Ariza da, önümüzdeki sekiz hafta forma giyemeyecek.



Lakers'ın sezonu, 19 Ekim Salı günü Golden State Warriors'ı Staples Center'da ağırlayacağı karşılaşma ile başlayacak.



