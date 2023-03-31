Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek'e iyi haber

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e iyi haber geldi.



Kurul, Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.



İşte açıklama:



Galatasaray A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 - K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 31.03.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş., kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray A.Ş.'nin başkanı Dursun Aydın Özbek'in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.





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