Ankara'daki Bağlum Stadı'nın ev sahipliği yaptığı 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri başladı.



Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyeleri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü'nün organize ettiği turnuvanın açılışına olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve büyükelçiler katıldı.



Büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki güreşçilerin mücadele ettiği turnuva öncesi, mehter ve halk oyunları ekipleri gösteri düzenledi. İki gün sürecek organizasyon, Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından yıldızlar kategorisindeki müsabakalarla başladı.



Müsabakalar öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Taha, eşinin doğumu sonrası ayağının tozuyla güreşleri izlemeyi geldiğini söyleyerek "Bir kız evladı sahibi oldum, Emilya Nur. Hem eşimin hem bebeğimizin durumu çok şükür iyi. Olimpiyat sonrası gerçekten benim için stresli zamanlardı, hiç dinlenemedim. Bebeğin stresi vardı, halen de kafam orada. Bu organizasyon için geldim apar topar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ödüllü karakucak güreşleri olacak. Özellikle başpehlivanlıkta birinciye araba verilmesi, diğer ödüllerin büyüklüğü... 1700'e yakın sporcumuz hünerlerini gösterecek." diye konuştu.



Karakucağı minder güreşinin altyapısı olarak niteleyen Taha, "Ben olimpiyatlara giderken bu çayırlardan çıktım. Sivas'taki bütün karakucak güreşlerine giderdik hafta sonları. Orada aldığımız 300-500 lira, bir madalya çok büyük motivasyon olurdu. O yüzden genç kardeşlerimizin heyecanına tanıklık ediyorum. Parlayan sporcuları seçip Keçiören Belediyemizin altyapısına kazandıracağız. Burada 12-13 kişilik izleme komitemiz var. Onları izleyeceğiz. İnşallah altyapıya kazandırıp sonra olimpiyatlara hazırlayacağız. Bu anlamda da Türk güreşine yapılan önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.



Mansur Yavaş: "Son olimpiyatlarda ata sporumuzdan istediğimiz sonucu alamadık"



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, güreşin her türlüsünün Türk insanının genlerinde olduğunu söyledi.



"Son olimpiyatlarda gördük ki ata sporumuzdan istediğimiz sonucu alamadık." diyen Yavaş, "Dünyada yapılan bütün yarışmalarda ülkenin en fazla adını duyuracağımız, şampiyon çıkaracağımız spor, ata sporumuz güreştir. Biz bu ata sporumuzu desteklemek ve yeni Ahmet Ayıklar, Mahmut Atalaylar, Taha Akgüller, Rızalar yetişsin istiyoruz. Dünyada yapılan bütün yarışmalarda Türk bayrağının göndere çıkarılıp gözyaşları içinde İstiklal Marşımızı söylemek istiyoruz. Bunun da en güzel yolu güreşe destek. Bugün Türkiye'nin her yerinden gelen 1500'ün üzerindeki sporcuyla başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelecek ve çok daha fazla sporcunun katılımıyla başarılar bizim olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Yavaş, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve er meydanına çıkacak pehlivanlara başarı diledi.



Keçiören Belediye Başkanı Özarslan ise karakucak güreşlerinin, Türk milletinin asaletini, yiğitliğini ve mücadeleci ruhunu yansıtan kadim sporlardan biri olduğunu dile getirerek, "Bugün bu er meydanında ecdadımızın mirasını yaşatmak için toplandık. Bu geleneği sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak için yaptığımız organizasyonun adını, dünyaya ismini kazıyan, şanlı Türk bayrağını göklere defalarca çektiren Taha Akgül koyduk. Son dönemlerde, son olimpiyatlarda da gördük ki artık minderde yeni Türk evlatları yetişmeli, buna destek verilmeli, teşvik edilmeli ve önü açılmalıdır." diye konuştu.



Türk milletinin "kalbi" Ankara'da, böyle önemli bir etkinliği düzenlemenin büyük sorumluluk olduğunu paylaşan Özarslan, "Ekibimizle çalışıyoruz. Türk sporunun, Türk güreşinin daha yukarılara teşviki amacıyla el verme sözünü buradan sizlere açıklamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





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