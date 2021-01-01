T-Mac: "En iyi 75 listesinde Davis değil, Howard olmalıydı"

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in, NBA'in 'en iyi 75 oyuncu' listesinde Dwight Howard'dan önce yer almayı "hak etmediğini" söyledi.



Sports Illustrated'dan Ashley Nicole Moss ile konuşan T-Mac, ligin yaptığı en büyük hatanın Howard'dan önce listeye Davis'i dahil etmek olduğunu açıkladı:



"Kendilerini komik duruma düşürdüler. Ve şunu da söyleyeceğim: Dwight Howard, son derece dominant olduğu sekiz yıl sayesinde o listede olmayı hak ediyor. Ve Anthony Davis gibi, listede olduğuna inanamadığım başka adamlar da var. Kendisine saygısızlık etmek istemem ama LeBron James'in yanına gitmeden ve Lakers ile şampiyonluğu kazanmadan önce... Yani Anthony Davis bugün emekli olsa, Dwight Howard'dan daha iyi bir kariyere sahip olduğunu mu söylüyorsunuz? Mümkün değil...



Bu listeye kızamazsınız tabii ki. Mesela Tony Parker da listede olmayı hak ediyor. Listede yer almayıp olması gerektiğini düşündüğüm, ve olup da yer almaması gerektiğini düşündüğüm böyle birçok adam var."



McGrady de, kuzeni Vince Carter gibi listede yer alması gerektiğine inanılan oyuncuların arasında bulunuyordu.



