Szymanski: "Kulüp tarihine geçmek harika"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski, 2-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Szymanski: 'Kulüp tarihine geçmek harika'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2025 19:21
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski, 2-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kulübün lig tarihindeki 4000. golünü atmasına değinen Polonyalı yıldız, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün tarihine katkı sağlamak benim için mutluluk verici. Takım açısından da gururluyum. Fred ile ilk defa yan yana oynamadık, ilerleyen maçlarda da bunu görebiliriz." ifadelerini kullandı.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery