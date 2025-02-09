Szymanski: 'Kulüp tarihine geçmek harika'

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski, 2-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kulübün lig tarihindeki 4000. golünü atmasına değinen Polonyalı yıldız, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün tarihine katkı sağlamak benim için mutluluk verici. Takım açısından da gururluyum. Fred ile ilk defa yan yana oynamadık, ilerleyen maçlarda da bunu görebiliriz." ifadelerini kullandı.
Kulübün lig tarihindeki 4000. golünü atmasına değinen Polonyalı yıldız, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün tarihine katkı sağlamak benim için mutluluk verici. Takım açısından da gururluyum. Fred ile ilk defa yan yana oynamadık, ilerleyen maçlarda da bunu görebiliriz." ifadelerini kullandı.