Szymanski: 'Kulüp tarihine geçmek harika'

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün tarihine katkı sağlamak benim için mutluluk verici. Takım açısından da gururluyum. Fred ile ilk defa yan yana oynamadık, ilerleyen maçlarda da bunu görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski, 2-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Kulübün lig tarihindeki 4000. golünü atmasına değinen Polonyalı yıldız,