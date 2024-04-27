Szymanski: '4 maç kaldı, savaşacağız'

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından kulüp televizyonuna konuştu.
Mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Szymanski, şu sözleri sarf etti.
"Kolay bir maç olmadı. Her ne kadar rakip 1 kişi eksik de olsa kolay değildi. Bizim için galibiyet dışında bir seçenek yoktu. Kazanmak için her şeyi yaptık. Güzel bir zafer oldu. Şimdi önümüzde 4 önemli maç var. Son maça kadar savaşımızı sürdüreceğiz."
Mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Szymanski, şu sözleri sarf etti.
"Kolay bir maç olmadı. Her ne kadar rakip 1 kişi eksik de olsa kolay değildi. Bizim için galibiyet dışında bir seçenek yoktu. Kazanmak için her şeyi yaptık. Güzel bir zafer oldu. Şimdi önümüzde 4 önemli maç var. Son maça kadar savaşımızı sürdüreceğiz."
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