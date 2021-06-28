Sydney McLaughlin, kadınlar 400 metre engellide dünya rekoru kırdı

Sydney McLaughlin, kadınlar 400 metre engellide 51.90'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sydney McLaughlin, kadınlar 400 metre engellide dünya rekoru kırdı
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28 Haziran 2021 15:05
ABD'li atlet Sydney McLaughlin, kadınlar 400 metre engellide 51.90'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Eugene şehrinde gerçekleştirilen olimpiyat seçmelerinde piste çıkan 21 yaşındaki McLaughlin, 51.90'lık derecesiyle dünya rekoru kırarken, 52 saniyenin altına inen ilk kadın oldu.

Önceki rekor 2019 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 52.16 koşan ABD'li Dalilah Muhammed'e aitti.

Gençlerde 400 metre engellide altın madalya kazanan McLaughlin, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 metre bayrak yarışında altın, 400 metre engellide ise gümüş madalya almıştı.


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