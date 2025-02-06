Süper Lig yine rekor kırdı!

Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı her geçen gün büyüyor, takımlara hoca dayanmıyor. Özellikle alt sıralarda yer alan ekipler, başarısız sonuçlar sonrası çareyi değişimde arasa da ligimiz, teknik adam ayrılıklarında Avrupa'nın en üst sırasını yine kimseye kaptırmadı.



Son 12 gün içinde 4 çalıştırıcıyla yollar ayrılırken bu sezon 11 takımda 17 hoca görevine veda etti. Majör ligler + Süper Lig'e bakıldığında Türkiye, Avrupa'da açık ara ilk sırada yer aldı.



İşte görevlerinden ayrılan veya gönderilen teknik direktörler: Abdullah Avcı, Özhan Palut, Michael Valkanis, Burak Yılmaz, İsmet Taşdemir, Ali Çamdalı, Sami Uğurlu, Fatih Tekke, Serkan Damla, Giovaanni van Bronckhorst, Bülent Uygun, Rıza Çalımbay, Alex de Souza, Sinan Kaloğlu, Mustafa Dalcı, Hakan Keleş, Volkan Demirel



İNGİLTERE, FRANSA VE İTALYA



Ligue 1 (Fransa) ve Premier Lig'de (İngiltere) 6'şar hoca yollanırken Serie A'da (İtalya) 5, Bundesliga (Almanya) ile La Liga'da (İspanya) ise 4'er isme 'güle güle' dendi. Çift haneyi gören Türkiye Süper Ligi, İngiltere, Fransa ve İtalya liglerinin toplamı kadar tek başına teknik adam değişimi gerçekleştirdi.



