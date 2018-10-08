Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Konyaspor 1-0 öne geçti ancak 10 kişi kalan Beşiktaş 2-1 üstünlük sağladı. Fakat Konyaspor maçın bırakmadı ve attığı golle mücadele 2-2 sona erdi.
Süper Lig'de 8. haftada oynanan maçların sonuçları
Kasımpaş 3-1 Göztepe
Kayserispor 2-2 Ç.Rizespor
Erzurumspor 1-0 Alanyaspor
Bursaspor 1-0 Ankaragücü
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor 4-4 Sivasspor
Fenerbahçe 0-0 Başakşehir
Akhisarspor 1-3 Trabzonspor
Konyaspor 2-2 Beşiktaş
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ
19 EKİM CUMA
20:00 Galatasaray - Bursaspor
20 EKİM CUMARTESİ
13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor
16:00 M.Başakşehir - Kayserispor
19:00 Sivasspor - Fenerbahçe
21 EKİM PAZAR
13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor
16:00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
19:00 Göztepe - Beşiktaş
22 EKİM PAZARTESİ
20:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor
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Süper Lig'de 8. haftada oynanan maçların sonuçları
Kasımpaş 3-1 Göztepe
Kayserispor 2-2 Ç.Rizespor
Erzurumspor 1-0 Alanyaspor
Bursaspor 1-0 Ankaragücü
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor 4-4 Sivasspor
Fenerbahçe 0-0 Başakşehir
Akhisarspor 1-3 Trabzonspor
Konyaspor 2-2 Beşiktaş
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ
19 EKİM CUMA
20:00 Galatasaray - Bursaspor
20 EKİM CUMARTESİ
13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor
16:00 M.Başakşehir - Kayserispor
19:00 Sivasspor - Fenerbahçe
21 EKİM PAZAR
13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor
16:00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
19:00 Göztepe - Beşiktaş
22 EKİM PAZARTESİ
20:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın