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Süper Lig Puan Durumu 8. Hafta, Süper Lig'de hangi takımın kaç puanı var?

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta bitti. Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve nefesleri kesen maç 2-2'lik skorla sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig Puan Durumu 8. Hafta, Süper Lig'de hangi takımın kaç puanı var?
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07 Ekim 2018 19:58
Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Konyaspor 1-0 öne geçti ancak 10 kişi kalan Beşiktaş 2-1 üstünlük sağladı. Fakat Konyaspor maçın bırakmadı ve attığı golle mücadele 2-2 sona erdi. 

Süper Lig'de 8. haftada oynanan maçların sonuçları
Kasımpaş 3-1 Göztepe
Kayserispor 2-2 Ç.Rizespor
Erzurumspor 1-0 Alanyaspor
Bursaspor 1-0 Ankaragücü
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor 4-4 Sivasspor
Fenerbahçe 0-0 Başakşehir
Akhisarspor 1-3 Trabzonspor
Konyaspor 2-2 Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN DURUMU


SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 EKİM CUMA
20:00 Galatasaray - Bursaspor

20 EKİM CUMARTESİ
13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor
16:00 M.Başakşehir - Kayserispor
19:00 Sivasspor - Fenerbahçe

21 EKİM PAZAR
13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor
16:00 Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
19:00 Göztepe - Beşiktaş

22 EKİM PAZARTESİ
20:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor

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