Süper Lig kulüpleri imza topladı: "Seçime git TFF"

Süper Lig kulüpleri, göreve geldiği günden bu yana eleştirilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçimli genel kurula gitmesini istedi. Tepkilerin hedefindeki Büyükekşi ise seçim konusundaki kararını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig kulüpleri imza topladı: 'Seçime git TFF'
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06 Nisan 2024 19:10
Süper Lig'deki hakem hataları ve Süper Kupa'da yaşanan krizin ardından eleştiri oklarını üzerine çeken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi için kulüpler harekete geçti.

KULÜPLER ACİL SEÇİM İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, TFF'nin seçimli genel kurula gitmesini talep ediyor. Federasyon ise temmuz ayında yapılacak mali genel kurula kadar göreve devam etmek, daha sonra seçimli genel kurula gitmeyi planlıyor.

Kulüpler Birliği'nin de bu tarihi çok geç olarak gördüğü ve 4 büyüklerin tamamı başta olmak üzere 18 kulübün acilen seçimli genel kurula gidilmesini istediği ifade edildi.

BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFAYA NİYETİ YOK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifa etmesinin ve gidilecek olağanüstü seçimli genel kurulun Türk futboluna pozitif katkı sağlayacağını ve kaotik ortamdan çıkaracağını düşünmüyor. Büyükekşi olası bir seçimli genel kurulda aday olup olmama konusundaki kararını ise henüz vermiş değil.

NOTER HUZURUNDA İMZA TOPLANACAK

Bu gelişmeler üzerine Kulüpler Birliği, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidilmesi için kulüplerin delegeleriyle birlikte Pazartesi günü noter eşliğinde imza toplayacak.

1. LİG KULÜPLERİ DE İSTEMİYOR

Ayrıca TFF 1. Lig'den de 10'a yakın kulüp TFF'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi gerektiğini bildirdi.

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