Süper Lig'in en iyisi Dusan Tadic!

Süper Lig'de ilk 12 haftanın en iyi kanat oyuncusu Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic oldu. Sırp oyuncu, RCS topla buluşma ve golle biten aksiyonda bulunma gibi istatistiklerde zirvede yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in en iyisi Dusan Tadic!
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20 Kasım 2024 08:40
Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Süper Lig'de ilk 12 haftalık periyodun en iyi kanat oyuncusu oldu.

Geride kalan haftalarda 860 dakika sahada kalan Sırp yıldız, 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Maç başına 0.6 gol atan Tadic, 3.8 de rakip ceza sahasında topla buluşma oranı yakaladı.

Sırp oyuncu, golle biten atak aksiyonunda (0.3) ve kazanılan sahipsiz top mücadelesinde (1.2) zirvede yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLER ÇIKTI

İstatistikleri ve performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Dusan Tadic'e de aynı Youssef En-Nesyri gibi Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Ancak 35 yaşındaki Sırp yıldız, Arap yarımadasına gitmeye pek sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE, MENAJERİNİ ÇAĞIRDI

Fenerbahçe de Tadic'ten oldukça memnun ve oyuncunun sözleşmesini uzatmak için menajerini İstanbul'a çağırdı. Fenerbahçe, mevcut maaşı üzerinden 35'lik süper stara 1+1 yıllık kontrat önerecek. 

 

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