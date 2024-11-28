Süper Lig'e yeni Nijeryallı: Bruno Onyemaechi

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesi sol bek konusunda gündeme Bruno Onyemaechi geldi. Bordo mavililerin ilgilendiği oyuncu için kulübü 2 milyon Euro bons

, Fotoğraf; Imago
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Süper Lig'e yeni Nijeryallı: Bruno Onyemaechi
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28 Kasım 2024 09:19
Trabzonspor ile ilgili Portekiz basınında bir iddia ortaya atıldı.

Ojogo'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Boavista forması giyen sol bek Bruno Onyemaechi'yi yeni hedef olarak belirledi. Nijeryalı futbolcu takımının en önemli isimleri arasında yer alıyor.

25 yaşındaki futbolcunun Boavista ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulübü 2 milyon euro bonservis talep ediyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 11 maçta forma giyen Nijeryalı savunmacı, istikrarlı görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Stoper ve ön libero bölgelerinde de oynayabilen 1.84 boyundaki futbolcu için Karadeniz devinin Boavista ile temasa geçtiği dile getirildi. Karadeniz devi, yaz döneminde Boavista'dan sağ bek Pedro Malheiro'yu kadrosuna katmıştı.

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