Süper Lig devleri istiyordu, Zenit'e transfer oldu!

Türkiye'nin 4 büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Brezilyalı stoper Nino, Rus takımı Zenit'e imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Süper Lig devleri istiyordu, Zenit'e transfer oldu!
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05 Ocak 2024 00:36
Geçen yazdan beri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Nino'nun yeni takımı belli oldu.

Brezilyalı stoper, 2027-2028 sezonuna kadar Zenit forması giyecek.

Zenit, Nino transferi için Fluminense'ye 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

55 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fluminense formasıyla 55 resmi maça çıkan Nino bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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