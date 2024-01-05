Süper Lig devleri istiyordu, Zenit'e transfer oldu!

Geçen yazdan beri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Nino'nun yeni takımı belli oldu.



Brezilyalı stoper, 2027-2028 sezonuna kadar Zenit forması giyecek.



Zenit, Nino transferi için Fluminense'ye 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.



55 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Fluminense formasıyla 55 resmi maça çıkan Nino bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





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