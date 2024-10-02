Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2024 10:37
Süper Lig'de 7. hafta öncesi şampiyonluk oranları değişti.

Süper Lig'de 7 haftanın ardından lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.85 oran verildi.

Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.00 oran verildi.

Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi.

Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.

BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery