Süper Lig'de puan durumu ve görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta tamamlandı. İşte alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de puan durumu ve görünüm
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10 Mayıs 2022 00:23
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0

Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Altay-GZT Giresunspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 36 22 12 2 66 32 34 78
2.FENERBAHÇE 36 20 9 7 68 38 30 69
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 36 19 7 10 62 43 19 64
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 36 18 7 11 52 34 18 61
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 36 17 7 12 63 58 5 58
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 36 16 8 12 47 51 -4 56
7.BEŞİKTAŞ 36 14 13 9 53 47 6 55
8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 36 15 10 11 49 44 5 55
9.ADANA DEMİRSPOR 36 14 10 12 51 44 7 52
10.KASIMPAŞA 36 14 8 14 61 51 10 50
11.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 14 8 14 51 56 -5 50
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 36 12 12 12 48 48 0 48
13.GALATASARAY 36 13 9 14 47 50 -3 48
14.GZT GİRESUNSPOR 36 12 8 16 39 42 -3 44
15.YUKATEL KAYSERİSPOR 36 11 11 14 50 59 -9 44
16.GAZİANTEP FK 36 11 10 15 46 53 -7 43
17.ÇAYKUR RİZESPOR 36 10 6 20 43 67 -24 36
18.ALTAY 36 9 7 20 36 51 -15 34
19.GÖZTEPE 36 7 7 22 40 68 -28 28
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 36 5 5 26 27 63 -36 20


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