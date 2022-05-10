Süper Lig'de puan durumu ve görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.
Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0
Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Altay-GZT Giresunspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.
Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0
Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Altay-GZT Giresunspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|36
|22
|12
|2
|66
|32
|34
|78
|2.FENERBAHÇE
|36
|20
|9
|7
|68
|38
|30
|69
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|36
|19
|7
|10
|62
|43
|19
|64
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|36
|18
|7
|11
|52
|34
|18
|61
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|36
|17
|7
|12
|63
|58
|5
|58
|6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|36
|16
|8
|12
|47
|51
|-4
|56
|7.BEŞİKTAŞ
|36
|14
|13
|9
|53
|47
|6
|55
|8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|36
|15
|10
|11
|49
|44
|5
|55
|9.ADANA DEMİRSPOR
|36
|14
|10
|12
|51
|44
|7
|52
|10.KASIMPAŞA
|36
|14
|8
|14
|61
|51
|10
|50
|11.ATAKAŞ HATAYSPOR
|36
|14
|8
|14
|51
|56
|-5
|50
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|36
|12
|12
|12
|48
|48
|0
|48
|13.GALATASARAY
|36
|13
|9
|14
|47
|50
|-3
|48
|14.GZT GİRESUNSPOR
|36
|12
|8
|16
|39
|42
|-3
|44
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|36
|11
|11
|14
|50
|59
|-9
|44
|16.GAZİANTEP FK
|36
|11
|10
|15
|46
|53
|-7
|43
|17.ÇAYKUR RİZESPOR
|36
|10
|6
|20
|43
|67
|-24
|36
|18.ALTAY
|36
|9
|7
|20
|36
|51
|-15
|34
|19.GÖZTEPE
|36
|7
|7
|22
|40
|68
|-28
|28
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|36
|5
|5
|26
|27
|63
|-36
|20
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