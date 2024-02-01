'nin sezon başında Strasbourg'dan kadrosuna kattığı, sergilediği performansla şu ana kadar ligin en iyi stoperi olmayı başardı.Ganalı yıldız, Süper Lig'de bu sezon savunma oyuncuları arasında kendi yarı sahasında tehlikeli top kaybı yapmayan tek isim oldu.29 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe forması ile 21 maçta forma giydi ve 1 gol katkısı yaptı.