Süper Lig'de Djiku gibisi yok!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, şu ana kadar ligin en iyi stoperi olmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de Djiku gibisi yok!
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01 Şubat 2024 12:31
Fenerbahçe'nin sezon başında Strasbourg'dan kadrosuna kattığı Alexander Djiku, sergilediği performansla şu ana kadar ligin en iyi stoperi olmayı başardı.

TEHLİKELİ TOP KAYBI YAPMAYAN TEK İSİM

Ganalı yıldız, Süper Lig'de bu sezon savunma oyuncuları arasında kendi yarı sahasında tehlikeli top kaybı yapmayan tek isim oldu.

21 MAÇ

29 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe forması ile 21 maçta forma giydi ve 1 gol katkısı yaptı. 

 
 

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