Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı. Açıklanan programa göre derbi tarihleri de netlik kazandı.
Buna göre Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
10. haftadaki Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi ise 16 Ekim Pazar. Mücadelenin başlama saati 20.00
13. haftada Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Buna göre Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
10. haftadaki Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi ise 16 Ekim Pazar. Mücadelenin başlama saati 20.00
13. haftada Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
🤩Süper Lig'de derbi tarihleri;
🆚Beşiktaş-Fenerbahçe
📅2 Ekim Pazar⏰20.00
🆚 Beşiktaş-Trabzonspor
📅16 Ekim Pazar⏰20.00
🆚Galatasaray-Beşiktaş
📅5 Kasım Cumartesi⏰20.00 pic.twitter.com/FfyI0NNL0g
— Sporx (@sporx) September 5, 2022
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