Süper Lig'de bir hoca daha istifa etti

HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, görevinden istifa etti.



Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, "Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü" olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır." denildi.



RECEP UÇAR'IN ÜMRANİYESPOR KARNESİ



47 yaşındaki teknik adam, 2019-2020'de Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 28 Ekim 2020'de Ümraniyespor'a teknik direktör oldu.



Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkaran Recep Uçar, bu sezon Süper Lig'deki 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Recep Uçar'ın Ümraniyespor karnesi ise toplam 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet aldı.



ŞENOL CAN İLE ANLAŞMA



Ümraniyespor, Recep Uçar'ın ardından yeni teknik direktörünü de buldu. İstanbul temsilcisi Şenol Can ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.





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