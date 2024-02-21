Süper Kupa'nın tarihi açıklandı

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa'nın tarihi açıklandı
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21 Şubat 2024 17:28
Son güncelleme 21 Şubat 2024 17:42
TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar günü 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konulardayaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.
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