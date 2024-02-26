Süper Kupa'da 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne altyapı engeli!

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; iki takım arasında oynanacak Süper Kupa Final maçında 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' kullanılmayacak.
Süper Kupa Finali verilen Şanlıurfa Stadı'nda teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' olmayacak.
İki takım arasında oynanacak maç 7 Nisan saat 21.00'de Şanlıurfa'da oynanacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; iki takım arasında oynanacak Süper Kupa Final maçında 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' kullanılmayacak.
Süper Kupa Finali verilen Şanlıurfa Stadı'nda teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' olmayacak.
İki takım arasında oynanacak maç 7 Nisan saat 21.00'de Şanlıurfa'da oynanacak.
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