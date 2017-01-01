Suns, GM James Jones'un kontratını uzattı!

Phoenix Suns'ın genel menajer James Jones ile çok yıllı bir sözleşme uzatması imzaladığı bildirildi.



Jones, Suns'a 2017'de basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak katılmış ve ardından 2019'da sırasıyla geçici ve daimi GM olmuştu.



41 yaşındaki eski oyuncu, Kasım 2020'de Chris Paul'u kadroya katmasının ardından Suns'ın Batı Konferansı'nı 51-21'lik dereceyle ikinci bitirmesi sonrası, önceki sezon Yılın Yöneticisi ödülünü kazanmıştı. Takım daha sonra tarihinde üçüncü kez NBA Finallerine yükselmiş fakat sonunda Milwaukee Bucks tarafından elenmişti.



