Gaziantep FK'dan ayrılan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Çaykur Rizespor ile söz kesti.



Gazeta Sporturilor'da yer alan habere göre; olumsuz sonuçların ardından Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Sumudica, Rizespor'un teklifine kayıtsız kalamadı. Eşi, Sumudica'dan gelecek sezona kadar takım çalıştırmamasını ve evde kalmasını istese de Ruman teknik adam, Rizespor ile Süper Lig'e dönüş fırsatını kaçırmak istemediğini belirtti ve eşini ikna etti.



Gece 02.00 sularında Rize'ye giden Marius Sumudica'nın yeni sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu belirtildi.



Sumudica, Rizespor'dan gelen teklifi kabul ederse ilk maçına 20 Ocak'ta eski takımı Gaziantep'e karşı çıkacak.



