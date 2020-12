Sumudica, 'F.Bahçe'yi yenebiliriz'

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Sumudica, Fenerbahçe maçından önce TRT Spor'a özel bir röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.



1 PUAN ŞAMPİYON YAPAR



"Oyuncularımın kaybetmemesini istiyorum ve onlara bunu aşılamak istiyorum. Türkiye'de sevmediğim ve alışık olmadığım bir nokta var; galiba takımlar ve yönetimler için 1 puan değersiz! Çünkü 3 puan ile 1 puan arasında ciddi prim farkı var. 1 puan sizi şampiyon yapar, 1 puan sizi küme düşürür. Bu 1 puanlar bizim işimize çok yarayacak."



EN AZ 4 TÜRKLE OYNUYORUM



Gaziantep FK'da çok fazla yerli oyuncu var, Türk futbolcuna saygım var ve bu yüzden Türk oynatıyorum. 14 yabancı kuralı var ama bu hakkımı kullanmak zorunda değilim. Ben her maç en az 4 Türk ile oynuyorum, bu Türk futbolcusuna saygımdandır. 14 yabancı TFF'nin kuralı ama kimse buna mecbur değil. Türkiye'ye iyi yabancılar da geliyor.



FENERBAHÇE MAÇI ZOR OLACAK



Fenerbahçe maçı zor olacak. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a kaybettiler ve galibiyet için gelecekler. Biz de evimizde 1 senedir kaybetmiyoruz. En son Fenerbahçe'ye kaybetmiştik. Bu kez daha hazırlıklı olacağız. Fenerbahçe'ye saygım var ama rakibim ailemden biri olsa bile ben sahaya kazanmak için çıkarım.



FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA BEN OLSAM...



Sistemim hakkında fazla detaylara girmek istemiyorum. Dünyada birçok kulüp ve milli takım 3-5-2 oynuyor. 3-5-2'ye hayranlığım yok ama elimdeki oyuncular bu sisteme uygun. Inter de 3-5-2 oynuyor. Fenerbahçe'nin başında olsaydım, 3-5-2'yi seçmezdim. İnsanlar, sadece 3-5-2 ile oynadığımı düşünmesin. Çalıştığım birçok takımda farklı sistemlerle oynadım. Şu an takımım 3-5-2'ye uygun. Herkes sistemimin defansif olduğunu söylüyorum ama son 19 maçta gol attık. Son 21 maçta da sadece Galatasaray deplasmanında kaybettik.



PARACI BİR TEKNİK ADAM DEĞİLİM



Sözleşme pazarlıkları çok zor olacak. Türkiye'de yüreğimle çalışıyorum ve Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Başakşehir maçında ülkemin vatandaşı yanlış bir harekette bulundu, ben doğruyu savundum ve Başakşehir'in haklı olduğunu söyledim. Türkiye benim ikinci ülkem, belki Gaziantep FK'da son senem. Neler olacağını göreceğiz. Bu şehir yüreğimde kalacak. Bakacağız, göreceğiz. İyi performansa aç bir insanım, bu takımı iyi şekilde götürmek istiyorum. Yönetimle projelerimiz, kafamız uyuşursa devam ederim. Sürekli paracı bir teknik adam olduğum söyleniyor; eğer paracı bir adam olsaydım; şu an Türkiye'de değil, Körfez ülkelerinden birinde olurdum.



İSTERLERSE GÖRÜŞÜRÜM



Türkiye'deki tek yabancı hocayım. Yaklaşık iki senedir Gaziantep FK'da görev yapıyorum. Gelecek haftalarda başkan ve ikinci başkan, benimle yeni sözleşme için konuşmaya gelirse duruma bakarız.



TÜRKİYE'NİN BANA İHTİYACI VAR



Yaptığım hatalar olabilir, kabul ediyorum. Antrenmana ya da sahaya çıkınca değişiyorum. Yaptığım hareketler doğru olmayabilir ama iki sene önce Arabistan'da çalışırken, Arap Şampiyonlar Ligi'nde Türk hakemler de vardı. O maçlardan birini Cüneyt Çakır yönetti, orada hiçbir hakemden ceza almadım. Burada sürekli cezalandırılıyorum. Artık hakemler, benimle konuşmuyor bile, direk kart çıkarıyorlar. Herkesin gözünde çılgın hoca imajım var ama ben bunu kabul etmeyeceğim, yedek kulübesinde oturmayacağım! Türkiye'nin Sumudica'ya, Sumudica'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var.





BÜTÜN ÇALIŞANLARA ÖDEME YAPTIM



Maçtan önce futbolculara bir sözüm vardı, kendi cebimden bir prim ödeyecektim. Yönetimle alakalı değil, ben söz vermiştim ve ödemeyi yaptım. Futbolcularım, bana bir şaka yaptı ve ben de onlara para işaretiyle cevap verdim. Sadece oyunculara değil, bütün kulüp çalışanlarına bu ödemeyi yaptım. Burada bir aile var, bu aile ortamında kimse öksüz kalamam. Başkanlıkta gözüm yok, yanlış anlaşılmasın.



ŞAMPİYON OLABİLİRİZ



3-5 sene sonra İstanbul'dan teklif gelirse, neden kabul etmeyeyim? Herkesin büyük bir takım hayali vardır. Ancak tekrar söylüyorum, büyük takım çalıştırırsam, kesinlikle şampiyonluğa ulaşabiliriz.