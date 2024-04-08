Sultanlar Ligi'nde üçüncülük mücadelesi

Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ve Türk Hava Yolları, üçüncülük için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde üçüncülük mücadelesi
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08 Nisan 2024 15:33
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ve Türk Hava Yolları'nın mücadele edeceği play-off 3-4'üncülük etabında ilk maç 9 Nisan Salı (yarın) oynanacak.

Serinin ilk maçında Türk Hava Yolları ve VakıfBank, saat 13.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

İkinci maç ise 12 Nisan Cuma günü saat 16.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Seride eşitlik durumunda üçüncü maça yine VakıfBank ev sahipliği yapacak.

 

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