Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor!

Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasındaki play-off final serisinde ilk maç perşembe günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor!
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16 Nisan 2025 12:19
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, perşembe günü Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

Perşembe:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

20 Nisan 2025 Pazar:

20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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