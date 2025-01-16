Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta tamamlandı

Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta bugün oynanan Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde setleri; 25-8, 26-24, 25-16 alarak maçı da 3-0 kazanan ev sahibi Türk Hava Yolları oldu.
Haftanın diğer sonuçları ise şöyle :
Aras Kargo-VakıfBank: 0-3
Fenerbahçe Medicana-Keçiören Bld.Sigorta Shop: 3-0
Zeren Spor-Galatasaray Daikin: 1-3
Sarıyer Bld.-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Bahçelievler Bld.-Beşiktaş: 3-1
Aydın BBSK-Nilüfer Bld. Eker: 1-3
Haftanın kapanış mücadelesinde setleri; 25-8, 26-24, 25-16 alarak maçı da 3-0 kazanan ev sahibi Türk Hava Yolları oldu.
Haftanın diğer sonuçları ise şöyle :
Aras Kargo-VakıfBank: 0-3
Fenerbahçe Medicana-Keçiören Bld.Sigorta Shop: 3-0
Zeren Spor-Galatasaray Daikin: 1-3
Sarıyer Bld.-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Bahçelievler Bld.-Beşiktaş: 3-1
Aydın BBSK-Nilüfer Bld. Eker: 1-3