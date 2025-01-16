Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta tamamlandı

Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta bugün oynanan Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçıyla sona erdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta tamamlandı
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16 Ocak 2025 16:47
Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta bugün oynanan Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde setleri; 25-8, 26-24, 25-16 alarak maçı da 3-0 kazanan ev sahibi Türk Hava Yolları oldu.

Haftanın diğer sonuçları ise şöyle :

Aras Kargo-VakıfBank: 0-3

Fenerbahçe Medicana-Keçiören Bld.Sigorta Shop: 3-0

Zeren Spor-Galatasaray Daikin: 1-3

Sarıyer Bld.-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Bahçelievler Bld.-Beşiktaş: 3-1

Aydın BBSK-Nilüfer Bld. Eker: 1-3

 

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