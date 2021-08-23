Sultanlar 4'te 4 istiyor: Rakip Finlandiya

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı ilk 3 maçında da rakiplerini mağlup etmeyi başaran Filenin Sultanları dördüncü maçında da mutlak galibiyet istiyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar 4'te 4 istiyor: Rakip Finlandiya
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23 Ağustos 2021 15:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Grupta çıktığı ilk 3 maçında da rakiplerini mağlup etmeyi başaran Filenin Sultanları dördüncü maçında da mutlak galibiyet istiyor.

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Finlandiya maçı TSİ 20.30'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.


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