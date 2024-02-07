Süleyman Aydemir, altın madalyalarını üçlemeyi hedefliyor

Uşak'ta ailesinden gizli başladığı karatede 2 kez Avrupa şampiyonu olan milli karateci 17 yaşındaki Süleyman Aydemir, altın madalya başarısını devam ettirmek istiyor.



Aydemir, henüz 8 yaşındayken 2014'te izlemek için memleketi Uşak'ta gittiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda düzenlenen karate gösterisinden etkilenerek bu branşı yapmaya karar verdi.



Kararını ailesine bildiren Aydemir, olumsuz karşılık alınca onlardan gizli karateye başladı.



Sonradan ailesinin haberdar olmasının ardından evde de antrenmanlara başlayan Aydemir, 2016'da Bursa Gemlik'te düzenlenen ve ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



İstikrarlı şekilde çalışmalarını sürdüren Aydemir, 2021'de Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda derece elde edip milli takıma seçildi.



Milli takımla Erzurum'da yüksek rakımda kampa giren Uşak Karate Özlem Spor Kulübü sporcusu Aydemir, 2021'de Finlandiya'da, sonraki yıl Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak başarılarına yenilerini ekledi.



- "İnşallah orada bayrağımızı şampiyon olarak dalgalandıracağım"



Milli karateci Aydemir, AA muhabirine, branşını çok sevdiğini ve başarılarına yenilerini eklemek için kampta sıkı çalıştığını söyledi.



Spora başladığı yılları unutamadığını dile getiren Aydemir, "İlk başladığımda çok istekliydim, evde dedem ve halamla antrenman yapardık. Hala çok istekliyim hedeflerim büyük, inşallah daha güzellerine ulaşacağım." dedi.



Aydemir, başarılarına yenilerini ekledikçe ailesinin de destek verdiğini belirterek, karate branşının olimpiyatlara alınmasını sabırsızlıkla beklediğini anlattı.



Kariyeri boyunca yaklaşık 200 madalya kazandığını aktaran Aydemir, "İlk madalyamı Aksaray'da bölge maçında birinci olarak aldım, ardından ailem benimle gurur duydu ve bu şekilde devam ettim. Konya'da 2022'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 3. oldum. Daha sonra aynı yıl Kıbrıs'a Avrupa Şampiyonası'na gittik, orada finalde kaybettim ve ikinci oldum." diye konuştu.



"Bu sene Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. İnşallah orada bayrağımızı şampiyon olarak dalgalandıracağım." diyen Aydemir, en büyük hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu vurguladı.



