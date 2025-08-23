Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, kıtalararası Avrupa-Afrika şampiyonu oldu

Avrupa-Afrika Kıtalararası Sualtı Hokeyi Şampiyonası'na katılan Türkiye'nin erkek milli takımı, finalde İngiltere'yi yenerek altın madalya kazandı.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS) tarafından ilk kez düzenlenen organizasyon, Hollanda'nın Dordrecht kentinde yapıldı.Ay-yıldızlı sporcular, büyük erkeklerde 13 takımın katıldığı şampiyonanın finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı. Milli takım, turnuvada oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.Türkiye'nin kadın milli takımı ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladığı organizasyonda 7. oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam,ifadelerini kullandı.