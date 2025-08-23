23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
1-144'
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
0-143'
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
1-143'
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-042'
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-181'
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
0-027'
23 Ağustos
Roma-Bologna
0-027'
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
0-04'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
0-014'
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-028'
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, kıtalararası Avrupa-Afrika şampiyonu oldu

Türkiye erkek milli takımı, Avrupa-Afrika Kıtalararası Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi yenerek altın madalya kazandı

23 Ağustos 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, kıtalararası Avrupa-Afrika şampiyonu oldu
 Avrupa-Afrika Kıtalararası Sualtı Hokeyi Şampiyonası'na katılan Türkiye'nin erkek milli takımı, finalde İngiltere'yi yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS) tarafından ilk kez düzenlenen organizasyon, Hollanda'nın Dordrecht kentinde yapıldı.

Ay-yıldızlı sporcular, büyük erkeklerde 13 takımın katıldığı şampiyonanın finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı. Milli takım, turnuvada oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.


Türkiye'nin kadın milli takımı ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladığı organizasyonda 7. oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutmanın gururunu yaşıyoruz. Millilerimizin her birine, antrenörlerimize, şampiyonluk yolunda emek veren herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Kadın millilerimizin performans ve gücünü de tüm ülkeler gördü. Önümüzdeki uluslararası şampiyonalarda kadınlarda da çok ciddi başarılara imza atacağımıza şüphem yok." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Gençlerbirliği 3 1 0 2 2 3 3
9 Fenerbahçe 2 0 2 0 1 1 2
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Kocaelispor 3 0 1 2 1 3 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 3 0 0 3 0 7 0
