12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-139'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-037'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda birinci!

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

calendar 12 Ekim 2025 15:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda birinci!
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla birinci oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Katalonya bölgesindeki sahil kasabası L'estartit açıklarında gerçekleştirilen 2025 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğa ulaştı.

19 ülkeden 31'i fotoğraf ve 13'ü video olmak üzere 44 sporcunun yarıştığı şampiyonada milli takım, fotoğraf dalı makro kategorisinde 1 altın, video dalı yaratıcı film kategorisinde 1 gümüş madalya alırken; fotoğraf dalı balık, makro, yaratıcı ve akıllı cihaz kategorilerinde birer bronz madalya olmak üzere 6 madalya kazandı.


Milli takım, video dalında belgesel film kategorisinde ise 4'üncü oldu. Milli sporcular geçen yıl katıldığı dünya şampiyonasında video dalında 2 altın, fotoğraf dalında 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmişti.

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı kadrosu Mustafa Emre Kolbakır'ın kaptanlığında Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat, Can Türktan ve dalış eşi Çağatay Arıcan, Erkan Balk ve dalış eşi Olcay Yılmaz, Sinan Eruçar ve dalış eşi Ömer Çelik'ten kurulu, yarışmalara katıldı.

