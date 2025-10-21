21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Stuttgart'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik!

Stuttgart, sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic yerine Nikolas Nartey'i UEFA listesine ekledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Stuttgart, bu maç öncesi UEFA listesinde değişikliğe gitti.

Alman ekibi, uzun süreli sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic'i UEFA listesinden çıkardı. Stuttgart'ta Demirovic yerine UEFA listesine eklenen isim Nikolas Nartey oldu.

UEFA, bu sezon uzun süreli sakatlıklarda takımlara oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı tanımıştı.

Stuttgart'ın açıklamasında, UEFA'nın bu kuralının uygulandığı belirtildi ve, "Ermedin Demirovic, yeniden forma giyebilecek duruma gelir gelmez, Stuttgart'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna geri dönebilecek." denildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Stuttgart'ı sahasında konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
