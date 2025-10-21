Stuttgart'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Stuttgart, bu maç öncesi UEFA listesinde değişikliğe gitti.
Alman ekibi, uzun süreli sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic'i UEFA listesinden çıkardı. Stuttgart'ta Demirovic yerine UEFA listesine eklenen isim Nikolas Nartey oldu.
UEFA, bu sezon uzun süreli sakatlıklarda takımlara oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı tanımıştı.
Stuttgart'ın açıklamasında, UEFA'nın bu kuralının uygulandığı belirtildi ve, "Ermedin Demirovic, yeniden forma giyebilecek duruma gelir gelmez, Stuttgart'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna geri dönebilecek." denildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında perşembe günü Stuttgart'ı sahasında konuk edecek.
