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Stuttgart, Ozan Kabak'tan sonra Tolgay Arslan'ı da istiyor

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedeli nedeniyle askıya aldığı Tolgay Arslan için Stuttgart ekibi devreye girdi. Kartal, 5 milyon euroda ısrar ediyor.

Kaynak: Star
Stuttgart, Ozan Kabak'tan sonra Tolgay Arslan'ı da istiyor
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23 Ocak 2019 11:22
Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı verdiği Tolgay Arslan'a yeni bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin uzun süre peşinde koştuğu milli futbolcu için iki kulüp arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Geçen hafta Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı transfer eden Bundesliga ekibi Stuttgart'ın şimdi de Tolgay Arslan'ın peşinde olduğu öğrenildi.

Tolgay'ı iki sezondur takip eden Stuttgart, menajerler aracılığıyla ilk teması kurduğu belirtildi. Hem oyuncu hem de eşinin Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali yüksek olduğu vurgulanıyor.

Siyah-Beyazlı takımın Tolgay için Alman ekibinden, Fenerbahçe'den de istediği 5 milyon euroyu talep edeceği ifade ediliyor.



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