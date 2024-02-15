Detroit Pistons pivotu Isaiah Stewart'ın dün gece Phoenix Suns ile oynanan karşılaşma öncesinde Suns'ın pivotu Drew Eubanks'e tünelde yumruk attığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Stewart'ın arenadan çıkarıldığı ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmasının beklendiği olayla ilgili detayları şu şekilde açıkladı:



"Kaynaklara göre Stewart, Eubanks'in ağzına vurmadan önce kendisiyle göğüs göğüse mücadele içindeydi. Polisin ikiliyi ayırmak için müdahale etmesi gerekti. Stewart, Pistons ekibinin üyeleriyle tartışmasının ardından arenayı terk etti. NBA'in incelemek üzere görüntüleri alması bekleniyor."



Suns ekibi de, kolluk kuvvetlerinin bu duruma dahil olduğunu ima eden bir açıklama yapmakta gecikmedi:



"Drew Eubanks'e yapılan saldırı sebepsizdi ve bunun gibi şiddet eylemleri asla kabul edilemez. Drew'u kesinlikle destekliyoruz ve yerel kolluk kuvvetleri ve NBA ile çalışmaya devam edeceğiz."



Stewart'ın kariyerinin en meşhur anı, 2021'de Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'i kanayan burnuyla kovaladığı an olmuştu.



