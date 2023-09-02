Stanojevic: "Sabırlı davrandık, kazandık"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Stanojevic: 'Sabırlı davrandık, kazandık'
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02 Eylül 2023 22:45
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Maçın genelini disiplinli oynadıklarını aktaran Stanojevic, "Bugün galibiyetten dolayı memnunuz. İlk dakikadan itibaren mücadeleyi bırakmadık. Maçın anahtar noktalarından biri kırmızı karttı. Kırmızı karttan sonra oyun kurmamız daha rahat oldu. Anı bekledik, sabırlı davrandık ve maçı kontrol ettik." değerlendirmesinde bulundu.

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