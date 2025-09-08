San Antonio Spurs'un ikinci sıradan seçtiği çaylak oyuncu Dylan Harper, sol başparmağındaki kısmi bağ yırtığını onarmak için ameliyat geçirdi.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Harper'ın sakatlığı, geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan bir idman sırasında meydana geldi.Kaynaklara göre Spurs, Harper'ın 22 Ekim'de Dallas Mavericks'e karşı oynanacak sezon açılışına yetişmesini umuyor. Ancak çaylağın hazırlık maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Spurs, 8 Ekim'de Miami Heat'e karşı başlayacak olan hazırlık döneminde toplam dört maç oynayacak ve 17 Ekim'de Indiana Pacers karşılaşmasıyla bu dönemi tamamlayacak.Rutgers formasıyla ilk yılında 19.4 sayı, 4.6 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalayan Harper, program tarihinin en yüksek sıralamadan gelen oyuncusu olmuştu.