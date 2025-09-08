08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Spurs çaylağı Harper, başparmağından ameliyat oldu

San Antonio Spurs'un ikinci sıradan seçtiği çaylak oyuncu Dylan Harper, sol başparmağındaki kısmi bağ yırtığını onarmak için ameliyat geçirdi.

San Antonio Spurs'un ikinci sıradan seçtiği çaylak oyuncu Dylan Harper, sol başparmağındaki kısmi bağ yırtığını onarmak için ameliyat geçirdi.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Harper'ın sakatlığı, geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan bir idman sırasında meydana geldi.

Kaynaklara göre Spurs, Harper'ın 22 Ekim'de Dallas Mavericks'e karşı oynanacak sezon açılışına yetişmesini umuyor. Ancak çaylağın hazırlık maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Spurs, 8 Ekim'de Miami Heat'e karşı başlayacak olan hazırlık döneminde toplam dört maç oynayacak ve 17 Ekim'de Indiana Pacers karşılaşmasıyla bu dönemi tamamlayacak.


Rutgers formasıyla ilk yılında 19.4 sayı, 4.6 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalayan Harper, program tarihinin en yüksek sıralamadan gelen oyuncusu olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
